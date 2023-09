"Jugend forscht": Olaf Scholz ehrt Mulfinger Tüftler

Drei junge Tüftler von ebm-papst in Mulfingen haben am Dienstag Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Sie wurden für ihre Leistung bei "Jugend forscht" geehrt.

Sicherheitscheck, Führung durchs Kanzleramt und danach Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) - das war der Dienstag für drei Auszubildende des Mulfinger Elektroherstellers ebm-papst (Hohenlohekreis). Denn sie wurden zusammen mit anderen Preisträgern für ihre Leistung bei "Jugend forscht" in Berlin geehrt.

SWR-Moderatorin Ivonne Schowtka hat mit Preisträger Jacob Hardtweck nach dem Treffen gesprochen:

Eine Stunde Zeit nahm sich Scholz für die jungen Forscher, die auch etwas aufgeregt waren. Jacob Hardtweck fand, der Kanzler habe einen ziemlich freundlichen Eindruck gemacht - "auch, wie er die Fragen beantwortet hat." Dass sie mit ihrer Erfindung, einer Besenputzmaschine, mal im Kanzleramt landen, hätte Hardtweck nicht gedacht.

Im Grunde ist es sehr simpel.

Mit Putzmaschine erfolgreich

Lukas Zeihsel, Marvin Schmauder und Jacob Hardtweck hatten es in diesem Jahr mit ihrer Besenputzmaschine bis in den Bundeswettbewerb nach Bremen geschafft und dort den zweiten Platz in der Kategorie "Arbeitswelt" belegt. Die drei jungen Männer haben ein neuartiges Gerät zur Reinigung von Besen konstruiert und gebaut. Mithilfe einer ausgeklügelten Mechanik können sie unter anderem Metallspäne aus den Borsten entfernen und so die Verletzungsgefahr senken.

Die Besenputzmaschine von Jacob Herdtweck, Marvin Schmauder, Lukas Zeihsel ebm-papst

Die Maschine befindet sich in der Werkstatt von ebm-papst gerade im Testbetrieb und wird von verschiedenen Abteilungen ausprobiert. Hardtweck erklärt: "Jeder, der sie sich angeschaut hat, sagt: Im Grunde sehr simpel, aber doch genial." Eine weitere Anwendung sei aktuell aber noch nicht geplant.