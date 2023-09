Jüdische Geschichte im Kreis Heilbronn neu aufgearbeitet

Der "Jüdische Kulturweg" umfasst 60 Stätten im Kreis Heilbronn. Dafür wurden auch neue Erkenntnisse über jüdisches Leben aufgearbeitet. Präsentiert werden diese im Internet.

Der "Jüdische Kulturweg" verbindet jüdische Stätten im Kreis Heilbronn. Zum Teil sind alte Gebäude noch erhalten. Experten haben viele Informationen zusammen getragen, bei Kreisarchivarin Petra Schön laufen die Fäden zusammen.

"Uns war es ein Anliegen, diese Stätten in einer neuen Form zu präsentieren. In einer relativ komprimierten Art und Weise."

Mit dem Projekt möchte Petra Schön ein neues Klientel erreichen, das sich nicht unbedingt durch dicke Bücher arbeiten möchte.

Stätte in 30 Orten

Rund 60 Stätte im Landkreis Heilbronn sind für den neuen Kulturweg ausführlich beschrieben, teilweise auf Tafeln vor Ort und im Internet.

Mit QR-Codes erhalten Interessierte vor Ort zusätzliche Informationen. SWR

Kulturweg wird noch selbst gestaltet

Den Weg zu den einzelnen Kulturstätten sollen Interessierte sich noch selbstständig aussuchen und planen. Künftig werde auch geplante Routen geben.

Übersichtskarte mit allen jüdischen Stätten SWR

Am Sonntag wird der Kulturweg in Obersulm-Affaltrach (Kreis Heilbronn) feierlich in der ehemaligen Synagoge eingeweiht. An vielen weiteren Stätten mit jüdischer Vergangenheit gibt es Führungen.