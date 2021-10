Hier geht's um die Wurst: Forchtenberger Metzgerei Karle feiert Jubiläum

per Mail teilen

Zweimal hat Krieg der Metzger-Familie Karle den Garaus gemacht. Doch die Karles haben langen Atem bewiesen und feiern am Donnerstag ihr 100-jähriges Jubiläum in Forchtenberg.

Gleichmäßig und routiniert hängen sie die frischen Weißwürste auf und legen sie ins Wasserbad. Vater und Sohn, Ulrich und Florian Karle, sind seit über 20 Jahren ein eingespieltes Team in der eigenen Metzgerei in Forchtenberg (Hohenlohekreis).

Vater und Sohn bei der Arbeit in der Metzgerei Karle in Forchtenberg SWR

"In unserer Familie ist das Tradition: Der Urgroßvater, der Großvater, der Vater war Metzger. Mein Vater und seine zwei Brüder waren Metzger - und hoffentlich machen unsere Enkel, Jakob und Max, auch mal weiter."

Aktuell ist der 36-jährige Florian Karle Inhaber der Metzgerei in Forchtenberg. Nach allem, was seine Vorfahren schon durchgemacht haben, sei er sehr stolz, den Betrieb in vierter Generation leiten zu können, erzählt er. Denn einfach war es nicht für die Karles.

Die erste Gründung in England

Um heute das 100-jährige Bestehen feiern zu können, musste die Familie einen langen Atem beweisen: Um 1900 wanderte Ulrich Karles Großvater, Karl-Charles Karle, nach England aus. Er lernte seine Frau Rosine kennen, in Gainsborough machten sich die beiden mit ihrer eigenen Metzgerei selbstständig und bekamen ein Kind. Doch dann zerstörte der Erste Weltkrieg all ihre Pläne: Rosine und das Kind wurden zurück nach Deutschland ausgewiesen und Karl Karle wurde interniert.

Mehrere Generationen an einem Tisch: die Familie Karle SWR

Zweiter Versuch in Forchtenberg

Als Karl Karle aus der Internierung zurückkam, startete die Familie 1921 einen nächsten Versuch. Sie kauften das "Gasthaus Krone" mit Metzgerei in Forchtenberg. Der Erfolg sollte nur bis 1945 währen: Im Zweiten Weltkrieg vermuteten die Amerikaner einen SS-Trupp in Forchtenberg. Der Ort wurde beschossen und der ganze Innenstadtkern in Schutt und Asche gelegt - auch die Metzgerei Karle.

"Die Metzgerei war Geschichte. Ich weiß nicht, ob es eine Phosphorgranate war, die ist unten ins Tor reingekommen und explodiert und dann ist das ganze Haus abgebrannt. Da war nix mehr übrig."

Das Gebäude der Metzgerei in Forchtenberg SWR

Aller guten Dinge sind drei

Doch auch davon ließen sich die Karles nicht unterkriegen. Sie bauten ihre Metzgerei wieder auf und versorgen Forchtenberg seitdem traditionsgemäß mit Fleisch aus eigener Schlachtung und Produkten aus der Region.

Am Wochenende wollen die Karles ihr Jubiläum gemeinsam mit ihrer Stammkundschaft feiern. Geplant sei eine kleine Grillfeier vor der Metzgerei in Forchtenberg.