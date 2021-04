per Mail teilen

In Heilbronn soll noch in diesem Jahr mit dem Bau der Josef-Schwarz-Schule begonnen werden. Es soll eines der größten Schulneubauprojekte Deutschlands werden.

Die Dieter Schwarz Stiftung als Förderer und Phorms Education als Schulträger wollen auf dem ehemaligen BUGA-Gelände einen Neubau mit einer Gesamtfläche von etwa 50.000 Quadratmetern verwirklichen. Der Heilbronner Gemeinderat hat am Montag den Entwurf zum Bebauungsplan beschlossen. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist für 2023 geplant.

Architektur: Idee des lebendigen Schulcampus

Der Entwurf für das Gebäude im neuen Stadtquartier Neckarbogen stammt vom Büro Behnisch Architekten aus Stuttgart. Leitmotiv für die Entwicklung des Campus sei das Bild eines großzügigen, lebendigen Organismus gewesen, der Innen- und Außenräume miteinander verknüpft, heißt es in einer Mitteilung der Dieter Schwarz Stiftung. Rund um drei pavillonartige, terrassierte Baukörper soll eine Lernlandschaft mit Plätzen und Wegen, begrünten Freiflächen, Sportplätzen, Terrassen und Schulgarten entstehen.

Jeder der drei Schulformen – Grundschule, Sekundarschule und gymnasiale Oberstufe – wird eine eigene Funktionseinheit und somit ein eigenes Haus zugeordnet, während die gemeinschaftlichen Nutzungen wie Mensa, Aula, Hauptfoyer oder Turnhalle im verbindenden Erdgeschoss auf der Straßenebene zusammengefasst sind.

Modell der Josef-Schwarz-Schule 1:5000 aus der Vogelperspektive Behnisch Architekten

Nachhaltigkeit beim Bau geplant

Das Gebäude soll in großen Teilen in Holz-Hybrid-Bauweise erstellt werden. Als Hauptenergiequelle sind eine Kombination aus Geothermie für Heizung und Kühlung sowie Photovoltaikelemente für die Stromerzeugung vorgesehen.

Auf eine Klimatisierung des Gebäudes werde bewusst verzichtet und der Einsatz an technischen Anlagen im Gebäude wird auf ein Minimum reduziert. Eine großflächige Heiz-Kühldecke aus Lehm soll für angenehmes Raumklima sorgen. Im Innen- und Außenraum dominieren Holz, Lehm, Ton, Kautschuk oder Betonwerkstein. Um die nachhaltigen Leitgedanken bei der Entstehung des Gebäudes zu unterstreichen, wird eine Zertifizierung der Josef-Schwarz-Schule mit DGNB Platin angestrebt.

Gemeinschaftliche Nutzung mit "Haus der Familie"

In die Projektentwicklung integriert ist auch ein Neubau für das "Haus der Familie", einer Beratungs- und Begegnungsstätte für Familien, Kinder und Jugendliche. Die gemeinnützige Einrichtung gibt es seit mehr als 80 Jahren in Heilbronn. Ebenfalls vorgesehen ist die Möglichkeit, die Schule perspektivisch um ein kleines Internat für die gymnasiale Oberstufe zu ergänzen.

Erweiterung der bereits bestehenden Josef-Schwarz-Schule

Mit dem Neubau erweitern die Dieter Schwarz Stiftung und Phorms Education ihr derzeitiges Engagement in Erlenbach (Kreis Heilbronn). Seit 2012 entwickeln sie dort bereits gemeinsam die bilinguale Josef-Schwarz-Schule, deren älteste Schüler derzeit die 9. Klasse besuchen.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde in diesem Schuljahr auf dem Gelände des Bildungscampus in Heilbronn interimsweise eine zweite Grundschule mit drei Klassen pro Jahrgang eröffnet. Zeitgleich wurden die Planungen für den zweiten Standort in Heilbronn vorangetrieben.

Konzept der Josef-Schwarz-Schule ist international ausgerichtet

Die Josef-Schwarz-Schule ist eine zweisprachige Ganztagsschule (Deutsch/Englisch) mit international ausgerichtetem Konzept. Als staatlich anerkannte Ersatzschule orientiert sie sich am Bildungsplan Baden-Württembergs, ergänzt um internationale Elemente. Das pädagogische Konzept reicht von der Eingangsstufe (letztes Kindergartenjahr) bis zur gymnasialen Oberstufe mit Schwerpunktsetzungen auf MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) und modernen Fremdsprachen. Als Pädagogen arbeiten zu etwa gleichen Teilen deutsche Lehrkräfte und englische Muttersprachler.

Für die gymnasiale Oberstufe ist vorgesehen, dass alternativ oder parallel zum Abitur ein weiterer international anerkannter Hochschulzugang, das International Baccalaureate Diploma, erlangt werden kann. Die Oberstufe ist so ausgelegt, dass die Schülerinnen und Schüler der Josef-Schwarz-Schule in Erlenbach ab der 11. Klasse in den Neckarbogen wechseln.

Träger der Josef-Schwarz-Schule ist die Bildungsorganisation Phorms Education mit Sitz in Berlin, die deutschlandweit bilinguale Privatschulen und Kindergärten betreibt. Die Schule wird finanziell von der Dieter Schwarz Stiftung unterstützt.