Der Stuttgarter Filmemacher Joo Peter hat in Indonesien einen Film über die letzten Ureinwohner des Archipels Mentawai gedreht. Zu sehen ist der Film am Sonntag in Heilbronn.

Der Regisseur Joachim Peter (der sich selber Joo nennt) aus Stuttgart, war in Indonesien unterwegs und hat in seinem Dokumentationsfilm atemberaubende Bilder eingefangen. Er war am Mittwoch zu Gast im SWR Studio in Heilbronn bei SWR4 Moderator Oliver Diesem. Das Leben im Urwald mit allen Sinnen erleben. Der Film will die Schönheit und Verletzlichkeit des ursprünglichen Lebens im Urwald einfangen. Drei Schamanen sind die Hauptfiguren des Films, Jäger und Sammler aus einer Kultur, die noch ohne Weben und Töpfern auskam, archaische Traditionen mit ihrer eigenen Komplexität. Zurück zu den Wurzeln der Menschheit Filmemacher Joo Peter porträtiert hier das tägliche Leben der Eingeborenen, ihren spirituellen Kosmos und ihr Engagement für den Erhalt ihrer eigenen Kultur und ihres natürlichen Lebensraums. Holzfäller bedrohen das empfindliche Ökosystem der Inseln. Seltenes historisches Filmmaterial und Augenzeugenberichte erzählen von der jahrzehntelangen Unterdrückung der indigenen Kultur - aber auch vom Widerstand der Ureinwohner, allen voran die Hauptfiguren des Films wie Aman Laulau. Er engagierte sich jahrzehntelang für seine Kultur und traf in einem Schlüsselmoment der Geschichte den Gouverneur von Sumatra. Premiere des Films ist am Sonntag, 23. April um 19.30 Uhr im Heilbronner Arthaus-Kino.