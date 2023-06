45 Tonnen schwere Holzbrücke ersetzt in Bad Mergentheim alten "Johannissteg"

Eine neue Holzbrücke ersetzt jetzt in Bad Mergentheim den alten "Johannissteg". Ziel ist es, den Verkehrsknotenpunkt im Kurpark sicherer zu machen.

Sie ist 38 Meter lang und 45 Tonnen schwer: Die neue Holzbrücke, die jetzt den alten "Johannissteg" in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ersetzt. Der Johannissteg gilt als ein Verkehrsknotenpunkt auf der Route des 5-Sterne-Radwegs "Liebliches Taubertal", entsprach aber in der Breite und in der Gestaltung nicht mehr den heutigen Anforderungen, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb wurde der Tauberübergang jetzt durch die sechs Meter breite Holzbrücke ersetzt.

Mehr Sicherheit für Radfahrer und Radfahrerinnen

Die überdimensionale Holz-Konstruktion war an einem Stück aus Schwäbisch Hall über die Autobahn angeliefert und eingesetzt worden. Etliche Schaulustige verfolgten die Anlieferung und den millimetergenauen Einbau. Am 23. Juni wird die neue Brücke offiziell für den Radverkehr freigegeben.

Die neue Holzbrücke: Der Einbau vor Ort sei eine große logistische Herausforderung für alle Beteiligten gewesen und eine Attraktion für Schaulustige, heißt es. Pressestelle Landratsamt Main-Tauber-Kreis/Sebastian Bokmeier

Der Neubau werde für mehr Sicherheit sorgen, heißt es, und außerdem die Chancen deutlich erhöhen, die bestehende Zertifizierung des Radwegs "Liebliches Taubertal" nachhaltig zu sichern.