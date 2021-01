per Mail teilen

In Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) zwei Joggerinnen von einem Fahrradfahrer belästigt worden. Das meldet die Polizei. Der unbekannte Radfahrer schlug am Mittwoch gegen 16:20 Uhr einer Joggerin beim Vorbeifahren auf das Gesäß. Sie war Richtung Oedheim unterwegs und versuchte vergeblich den Radfahrer einzuholen. Der Mann tauchte kurz darauf einige hundert Meter weiter wieder auf und belästigte eine andere Frau. Bereits im vergangenen Jahr war es zu ähnlichen Vorfällen in Bad Friedrichshall gekommen, berichtet die Polizei. Laut Zeugen war der Täter immer dunkel gekleidet, entweder mit Kapuze oder Mütze. Die Polizei sucht weitere Zeugen.