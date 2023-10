Heilbronner Jobmesse will ukrainische Geflüchtete vermitteln

Laut einer Studie finden ukrainische Flüchtlinge in Deutschland deutlich seltener einen Job als in anderen EU-Ländern. Die Heilbronner Jobmesse will das ändern.

Nur 17 Prozent der ukrainischen Geflüchteten haben bisher in Deutschland Arbeit gefunden, so eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Eine Jobmesse im Heilbronner Jobcenter hat am Dienstag versucht, zwischen Geflüchteten und Arbeitgebern zu vermitteln. Dabei konnten regionale Arbeitgeber freie Stellen anbieten, Interessierte sich informieren.

Unsere Intention ist, dass wir beide Seiten zusammenführen: Die Arbeitgeber, die händeringend nach Kräften suchen und die Ukrainer, die natürlich nach Arbeit suchen. [...] Und so hat man einfach eine Basis und kann miteinander sprechen.

Großer Andrang im Jobcenter

Sofort nach Startschuss der Messe war der Andrang groß. Am Dienstag haben sich vor allem Hotels und Gastronomiebetriebe präsentiert, es soll aber noch weitere Termine mit anderen Schwerpunkten geben. Ein Stand zum Thema Weinanbau war besonders stark besucht.

Einfache Tätigkeiten als möglicher Einstieg

Knut-Philip Möller vertritt ein Hotel der Gruppe "The Rägion Hotels". Er war auf der Jobmesse, weil er - wie viele seiner Kollegen - Fachkräfte sucht. Sowohl Auszubildende als auch ausgebildete Fachkräfte. Ihm fiel auf, dass sich die Bewerbungen häufig auf einfachere Tätigkeiten konzentrierten, wie beispielsweise Zimmermädchen oder Küchenhilfen - eben Jobs, für die keine Ausbildung notwendig ist. Denn sobald diese notwendig ist, kommen die Sprachprobleme ins Spiel: An der Rezeption müsse man sich mit den Gästen gegebenenfalls in verschiedenen Sprachen unterhalten können, eine Spülhilfe komme dagegen auch mit weniger Deutschkenntnissen durch.

Möller hofft aber, dass durch solche Einstiegstätigkeiten die Sprachkenntnisse rasch ansteigen und die Menschen weiter ausgebildet werden können. Auf der Messe konnten sich schon viele recht gut verständigen, deswegen sei er da optimistisch.

Studie: In anderen Ländern finden Flüchtlinge schneller Arbeit

In Deutschland haben nur etwa ein Fünftel der aus der Ukraine Geflüchteten eine Arbeitsstelle. Ganz anders sieht es zum Beispiel in den Niederlanden aus, da sind es nach der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 70 Prozent. An zweiter Stelle steht Polen mit 66 Prozent.

In anderen EU-Ländern finden ukrainische Geflüchtete laut einer Studie deutlich schneller Arbeit. SWR

Warum in Deutschland die Geflüchteten deutlich seltener arbeiten, liegt laut Studie unter anderem an falschen Anreizen. So sei zum Beispiel in Polen die finanzielle Unterstützung deutlich geringer und auch zeitlich kürzer. In Deutschland erhalten die Geflüchteten dagegen zeitlich unbegrenzt das Bürgergeld, Wohn- und Nebenkosten werden bei Bedarf auch übernommen.

Die Strategie sei in Deutschland einfach ein andere: Das Ziel sei, die Geflüchteten erst einmal möglichst gut auszubilden, um sie auf lange Sicht als Fachkräfte zu gewinnen. Und damit sie möglichst in ihrer ursprünglichen Qualifikation wie in ihrem Heimatland arbeiten können. Hindernisse entstehen aber nach der Studie auch durch die hohen bürokratischen Anforderungen bei Anstellungen oder beim Schritt in die Selbstständigkeit.

Jobcenter: Sprachprobleme und fehlende Kinderbetreuung

Auch Ingo Doberstein vom Jobcenter Landkreis Heilbronn sieht vor allem mangelnde Sprachkenntnisse als Hürde. Zumindest Grundkenntnisse seien aber einfach eine Voraussetzung für den Arbeitsmarkt. Deswegen sei ein Sprachkurs meist der erste wichtige Schritt. Ein weiterer Punkt sei oft eine fehlende Kinderbetreuung. Da unter den Geflüchteten besonders viele Frauen mit Kindern sind, sei das ein besonderes Problem.

Dazu gibt er zu bedenken, dass die Geflüchteten häufig traumatische Kriegserfahrungen haben, viele haben Angehörige verloren oder der Partner kämpft an der Front. Und wieder andere haben nicht vor, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Sobald der Krieg vorbei ist, wollen viele wieder zurück. Da sei es natürlich schwer, diese Leute in langfristigen Fortbildungen unterzubringen, sagt Doberstein.

Manchmal scheitert es am Nahverkehr

Die Interessierten berichten auf der Jobmesse aber auch von anderen Schwierigkeiten: Eine Frau erzählt, sie wohne in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn). Dort gebe es keine Arbeit, der Bus in Richtung Heilbronn fahre aber nur einmal die Stunde. Dabei wolle sie unbedingt arbeiten, sie schäme sich sogar, Geld vom Staat einfach so anzunehmen.

Eine Übersicht an Stellenangeboten auf der Jobmesse. SWR

Eine andere junge Frau hat in der Ukraine Kunst studiert, möchte in Deutschland ein Kunstprojekt weiterführen, benötigt dafür aber erst einmal Arbeit. Ihre Kinder, 15 und 9 Jahre alt, sind immerhin schon alt genug, um alleine zu Hause zu bleiben. Sie kann sich eine Arbeit im Hotel vorstellen, gerade wegen der Möglichkeit, klein anzufangen und sich hochzuarbeiten.

Ingo Doberstein zieht am Ende der Jobmesse ein positives Fazit. Die meisten Leute seien sehr motiviert gewesen, die Beteiligung war sehr hoch. Für einen der nächsten Termine sei dann die Logistikbranche als Schwerpunkt geplant.