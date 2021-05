Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 6 im Hohenlohekreis musste jedes dritte Fahrzeug wegen Verstößen stehen bleiben. Die Beamten fanden bei der Kontrolle am Mittwoch insgesamt 114 Verstöße bei 94 kontrollierten Fahrzeugen. Es gab Mängel am Fahrzeug, Verstöße bei den Lenk- und Ruhzeiten, Fahrten ohne Führerschein bis hin zu Drogen und Alkohol am Steuer. Mit 120 Einsatzkräften waren Polizei und Zoll vor Ort. Da sich auf dieser Strecke zwischen Paris und Prag immer wieder auch tödliche Unfälle ereignen, wolle man mit Kontrollen den Verkehr sicherer machen, so die Polizei. Verstöße werden dabei regelmäßig bei Kleintransportern festgestellt, die auch bei der aktuellen Kontrolle im Fokus standen.