Der Sportbekleidungshersteller JAKO mit Sitz in Mulfingen (Hohenlohekreis) hat seinen Ausrüstungsvertrag mit dem VfB Stuttgart nach dpa Angaben um weitere sechs Jahre bis 2029 verlängert. In einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag teilte VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger zudem mit, dass JAKO auch als Investor beim Fußball-Bundesligisten einsteige und für vier Millionen Euro 1,16 Prozent der Anteile an der Profiabteilung übernehme, heißt es.