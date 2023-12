Das SWR Studio Heilbronn wünscht allen einen tollen Start ins neue Jahr und ein gutes, gesundes 2024.

Es ist viel passiert im vergangenen Jahr. Nicht nur die Welt ging durch verschiedene Krisen sowie glückliche Momente - auch jede und jeder persönlich hat bestimmt viele Erinnerungen an das zurückliegende 2023. Für alle, die das Jahr in der Region Heilbronn-Franken noch einmal Revue passieren lassen und sich die wichtigsten Ereignisse ins Gedächtnis rufen wollen: Im folgenden können Sie sich durch die Jahresrückblicke 2023 des SWR Studios Heilbronn klicken.

Das perfekte Menü darf zum Jahreswechsel nicht fehlen - ganz klassisch mit Raclette oder Fondue - oder doch etwas mit kulinarischer Finesse. Wer jetzt noch etwas ganz besonderes zaubern will und die Zutaten parat hat, dem sei das hier ans Herz gelegt:

Der Abend kann lang werden. Falls doch mal ein Durchhänger kommt, gibt es ein paar Tricks, die Feier wieder in Schwung zu bringen. Eins darf aber beim perfekten Start ins neue Jahr nicht fehlen: Ob für sich selbst oder für die Liebsten als Geschenk - das Glück:

Ums Böllern gibt es viele Diskussionen. Doch beim Abfeuern von Silvesterraketen und Knallern sollte zuvor klar sein, welche Regeln gelten.

Und auch in Heilbronn-Franken gibt es Regeln dazu.

Tipps für Tierhalter

Für Tierhalterinnen und Tierhalter haben die Tierschutzvereine in Heilbronn-Franken mehrere Tipps: Sowohl vor als auch nach dem Jahreswechsel sollten Hunde beim Spaziergang möglichst doppelt gesichert werden, gegen Abend sollte - wenn möglich - auf den Spaziergang verzichtet werden. Katzen sollten ebenfalls ab dem Nachmittag im Haus behalten werden - auch wenn sie noch so sehr nörgeln, für eine Nacht sei das schon ok, heißt es. Wenn das Geböller losgeht, am besten alle Rollläden runterlassen und Fernseher oder Radio anschalten, das dämpft den Lärm von außen. Der wichtigste Tipp sei allerdings: Die Tiere unbedingt registrieren und chippen lassen. Denn sollte in der Panik doch eines ausbüxen, biete das die beste Chance, sein Tier wiederzufinden.

Tierisch ging es auch im SWR Studio Heilbronn im Jahr 2023 zu:

Die große Reisewelle zu Weihnachten ist vorbei, dennoch: Wer unterwegs ist, für den kann es sich auch über den Jahreswechsel lohnen, den Verkehr im Blick zu behalten. Staus sind da ja bekanntlich vorprogrammiert.

Fehlt nur noch der Blick auf das Wetter. Ist es angenehm genug für den gemütlichen Verdauungsspaziergang nach dem Silvestermenü oder um das neue Jahr im Freien zu begrüßen? Oder muss man doch eher vorsichtig sein, falls es glatt wird?