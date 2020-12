per Mail teilen

2019 war ein ereignisreiches Jahr in Heilbronn-Franken unter anderem mit Gerst-Party, Großbrand auf einem Putenhof und einem Zirkus in Not. SWR-Reporterin Catharin Reinmuth blickt auf die Monate Mai bis August.

Eine Schlange auf Abwegen

Drei ausgesetzte Pythonschlangen haben in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) für Aufregung gesorgt. Passanten haben auf der Straße die kriechenden Reptilien entdeckt. Die Tiere wurden von der Tierrettung Odenwald-Hohenlohe eingesammelt und betreut.

In der Gemeinde Kirchardt (Kreis Heilbronn) hat es gleich fünf Mal in einer Nacht und in der selben Straße gebrannt. Für die Einwohner war das ein Schock. Kurz darauf konnte die Polizei den Brandstifter festnehmen. Im Dezember wurde er zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Willkommensparty für Astronaut Alexander Gerst

Die Künzelsauer (Hohenlohekreis) feierten im Mai eine große Willkommensparty für ihren Ehrenbürger und ESA-Astronauten Alexander Gerst. Er kam nach seiner zweiten Mission in der Weltraumstation ISS in seine Heimatstadt.

Großbrand in Kirchardt

In Kirchardt (Kreis Heilbronn) standen im Juli eine Lagerhalle samt Stall auf einem großen landwirtschaftlichen Putenhof in Flammen. Tonnenweise Getreide und Stroh verbannten. 5.000 Puten starben in dem Feuer.

Heftiger Sturm zerstört Zirkus-Zelt

Ein heftiger Sturm in der Region überflutete im August viele Straßen und zerfetzte ein Zirkuszelt. Der Zirkus Carl Althoff, der in Neckarsulm gastierte, bangte um seine Existenz. Neben dem zerstörten Zelt, wurde ein Pferd so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Rund 15 Kamele und Pferde scheuten und rissen kurzzeitig aus.