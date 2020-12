2019 war ein ereignisreiches Jahr in Heilbronn-Franken unter anderem mit großer Suchaktion, JVA-Schmuggel und der Eröffnung des Globe Theaters. SWR-Reporterin Catharin Reinmuth blickt auf die Monate Januar bis April.

Mit einer großen Suchaktion begann das Jahr. 130 Einsatzkräfte von Polizei, Feuer und DRK suchten mit Hunden und Booten nach einem 13-jährigen Mädchen, dass vermutlich von einer Brücke in die Tauber stürzte. Wochen später war es dann die traurige Gewissheit: In der Tauber in Werbach wurde die Leiche des Mädchens gefunden.

"Fridays for Future"-Bewegung in Heilbronn gestartet

Zum ersten Mal haben im Februar in Heilbronn mehrere Hundert Schüler für Klimaschutz demonstriert. Die Aktion ist Teil der weltweiten "Fridays for Future"-Bewegung.

JVA-Schmuggel-Prozess

Vor Gericht stand ein JVA-Mitarbeiter. Handys, Alkohol und Drogen hat er in den Knast geschmuggelt. Er legte ein umfassendes Geständnis ab und wurde im März zu drei Jahren Haft verurteilt. Insgesamt waren über 90 Leute an dem Schmuggel beteiligt, darunter Kollegen, Häftlinge und Familienangehörige.

Globe Theater und Experimenta werden eröffnet

Im März ist in Schwäbisch Hall nach zwei Jahren Bauzeit das Globe Theater eröffnet worden. 9,5 Millionen Euro kostete der steinerne Rundbau mit Glas. Die Premierengäste waren begeistert.

Ebenso wurde auch das neue Wissenschaftscenter "Experimenta" in Heilbronn eröffnet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann war einer der 300 geladenen Ehrengäste am Eröffnungstag.

Fische verenden in Schozach und die BUGA öffnet

Tausende Fische verendeten im Flüsschen Schozach bei Talheim (Kreis Heilbronn). Grund war ein giftiger Stoff, der ins Wasser gelang.

10 Jahre und 6 Monate Gefängnis wegen Totschlags an einem 7-jährigen Jungen - so lautet das Urteil der Schwurgerichtskammer Heilbronn gegen eine 70-jährige Pflegeoma. Sie hatte den Jungen in ihrer Wohnung in Künzelsau erwürgt.

Großereignis Bundesgartenschau

In Heilbronn öffnete die Bundesgartenschau (BUGA) am 17. April. Zur Eröffnung kam unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Über zwei Millionen Besucher sollten es schlussendlich werden. Im Rahmen der Bundesgartenschau in Heilbronn wurde erstmals auch eine Stadtsiedlung gebaut.