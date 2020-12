Auch in der Region Heilbronn-Franken können bald die Impfungen gegen Corona beginnen. Die Impfzentren erleben guten Zulauf an Mitarbeitern. Unterdessen geht die Entwicklung weiterer Impfstoffe weiter. So finanziert der Zukunftsfond Heilbronn Forschungsarbeiten des Münchener Unternehmens Baseclick, welches im kommenden Sommer ein Mittel auf den Markt bringen will. Bisher war Baseclick vor allem in der Krebsforschung tätig und arbeitet eng mit dem Tumorzentrum Heilbronn-Franken der Heilbronner SLK-Kliniken zusammen. Darüber hinaus sitzt Baseclick-Gründer Thomas Frischmuth im Beirat eines Heilbronner Forschungsinstituts, das von der Dieter-Schwarz-Stiftung finanziert wird. mehr...