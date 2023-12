Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu: Damit ist es an der Zeit, einmal zurückzuschauen auf ein Jahr voller Ereignisse. Ein Rückblick auf die Monate September bis Dezember.

September

Es ist heiß, sehr heiß. Der Sommer dreht noch mal auf, geht in die Verlängerung. Auch einige Freibäder in der Region hängen weitere Öffnungstage dran.

Ein gruseliger Fall aus Wertheim-Lindelbach (Main-Tauber-Kreis): Ein Mann lebt dreieinhalb Jahre lang mit seiner toten Frau in einer Wohnung. Keiner in dem kleinen Ort merkte etwas. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.

Bei Razzien gegen die rechtsextremistische Gruppierung "Artgemeinschaft" schlagen die Beamtinnen und Beamten auch in einem Ortsteil von Kupferzell (Hohenlohekreis) zu. Hier hatte der Verein offenbar einen Buchversand betrieben.

Oktober

Frank Harsch, Bürgermeister von Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall), wird in Engen (Kreis Konstanz) zum neuen Rathauschef gewählt. Er verlässt die Gemeinde nach 19 Jahren und tritt am 1. Dezember sein neues Amt im Hegau an. Bundesweit bekannt wurde Harsch mit der Flutkatastrophe 2016. Beinahe täglich war er in den Medien vertreten. Für die Bewältigung der Sturzflut und den Wiederaufbau der Gemeinde wurde der 52-Jährige dann auch ausgezeichnet. Er gilt seitdem als der "Held von Braunsbach".

250.000 Besucherinnen und Besucher und ein paar falsche Fünfziger: Bei der Muswiese in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) tauchen gefälschte Geldscheine auf und sorgen für viel Gesprächsstoff.

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) bangen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten um ihre neuen Freunde in Israel. Zwei Wochen vor dem Angriff der Hamas waren die Neckarsulmer Jugendlichen noch zum Schüleraustausch in Tel Aviv.

Massenkarambolage auf der A81 bei Untergruppenbach (Kreis Heilbronn): Mehr als 80 Fahrzeuge krachen ineinander, viele Menschen werden verletzt und zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer müssen stundenlang im Stau ausharren.

November

Nach einer Geldautomatensprengung im Enzkreis fliehen die mutmaßlichen Täter spektakulär über die Autobahn. Bei Heilbronn kracht das Fluchtfahrzeug in einen Transporter. Der 45 Jahre alte Beifahrer des Transporters stirbt Tage später im Krankenhaus.

Mehrere Stunden schiebt sich ein Schwertransport - 466 Tonnen schwer und 73 Meter lang - durch Kupferzell (Hohenlohekreis). Geladen hat er einen neuen Transformator für das örtliche Umspannwerk.

Knapp drei Wochen nach dem Großbrand einer Bäckerei in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) stehen Bianca und Bernd Hörtling weiter vor den Trümmern ihrer Existenz – trotz großer Hilfs- und Spendenbereitschaft.

Dezember

Das Insolvenzverfahren für die Wertheimer Rotkreuzklinik (Main-Tauber-Kreis) ist eröffnet. Seit Wochen wird über eine neue Trägerschaft diskutiert. Ob sich Stadt und Landkreis beteiligen, ist weiter unklar.

Er ist wieder da: der Nikolaus Blitzer in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) – alle Jahre wieder am 6. Dezember. Wer der grauen Knöllchen-Säule das riesige rote Gewand überwirft, bleibt ein Geheimnis und der Nikolaus-Blitzer das Wahrzeichen von Ilsfeld.

Kurz vor Weihnachten kommt Audi mit einer Hiobsbotschaft: Das Unternehmen wird sich in seinem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) von allen Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeitern trennen. Mehrere Hundert Menschen werden ihren Job verlieren. Als Grund nennt Audi eine schwache Auslastung.