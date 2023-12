per Mail teilen

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu: Damit ist es an der Zeit, zurückzuschauen auf ein Jahr voller Ereignisse. Ein Rückblick auf die Monate Mai bis August in Heilbronn-Franken.

Mai

Die Polizei zerschlägt in Heilbronn einen Prostitutionsring, den zwei bulgarische Banden in der Hafenstraße aufgebaut haben. Es geht um Zwangsprostitution, Geiselnahme, schwere Körperverletzung. Vier Männer werden festgenommen, erste Haftstrafen noch in diesem Jahr verhängt.

Was für eine Ehre für die Hohenloher Verwandtschaft des britischen Königshauses. Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg und seine Frau Saskia sind zur Krönungsfeier von König Charles eingeladen und reisen zur Zeremonie nach London.

Traurige Nachricht aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall): Auf dem Rathausdach verenden vier Jungstörche, weil das Nest wegen Dauerregen unter Wasser stand. Nur zwei Tiere können gerettet werden.

Nach drei Jahren ist wieder Badesaison am Breitenauer See in Obersulm (Kreis Heilbronn) mit neuem Online-Ticketsystem. Das soll unter anderem zu Entspannung bei der Parksituation führen - sorgt teils aber auch für Unmut bei Besucherinnen und Besuchern.

Juni

Bei den Special Olympics in Berlin räumen die Athletinnen und Athleten der Behindertensportgemeinschaft Neckarsulm (BSG) richtig ab, holen ein Dutzend Medaillen. Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) würdigt den großen Erfolg der BSG mit einem Empfang im Rathaus.

Eine Explosion in Schwäbisch Hall verletzt einen 34 Jahre alten Mann schwer. Bei Bohrarbeiten in einem Haus war er auf eine Patrone aus dem Zweiten Weltkrieg getroffen, die vermutlich beim Hausbau 1949 versehentlich einbetoniert worden war.

In den Wäldern bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) treibt ein Feuerteufel sein Unwesen, an vier Tagen brennt es an neun Stellen – aus "Langeweile" und "Lust auf Blaulichter und Sirenen" hatte ein 32-Jähriger gezündelt. Er wird zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Juli

Beim Talmarkt in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) brennen 16 Autos auf einem Stoppelfeld – ausgelöst durch ein tiefergelegtes Fahrzeug. Das Parken dort war verboten.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gibt in Leingarten (Kreis Heilbronn) den Startschuss für den Bau des ersten Konverters der SuedLink-Trasse, die ab 2028 Wind-Strom aus dem Norden Deutschlands nach Bayern und Baden-Württemberg transportieren soll.

In Unterbalbach, einem Stadtteil von Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis), schockiert ein brutaler Angriff auf eine obdachlose Frau. Die 61-Jährige wird lebensgefährlich verletzt, bleibt durch die Tat querschnittsgelähmt. Nach wie vor sucht die Polizei nach dem Täter.

August

Das internationale Hochsprungmeeting hüpft von Eberstadt (Kreis Heilbronn) nach Heilbronn mitten auf den Marktplatz. Trotz des schlechten Wetters am zweiten Tag sind die Veranstalter mit dem neuen Austragungsort sehr zufrieden und überzeugt, dass das Event in Heilbronn eine Institution werden wird.

Das Heidelberger Start-up-Unternehmen Aleph Alpha steigt beim geplanten Innovationspark für Künstliche Intelligenz in Heilbronn ein. Hier soll ein KI-Zentrum mit internationaler Strahlkraft entstehen.