Jahresrückblick 2023: Januar bis April

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu: Damit ist es an der Zeit, einmal zurückzuschauen auf ein Jahr voller Ereignisse. Ein Rückblick auf die Monate Januar bis April.

Januar

Im Raum Schwäbisch Hall geht die Angst um - eine 89-Jährige wird gewaltsam in ihrer Wohnung in Michelbach an der Bilz getötet. Ein paar Wochen zuvor stirbt eine 77 Jahre alte Frau in Schwäbisch Hall. Ist ein Serientäter unterwegs? Die Polizei ermittelt mit einer großen Sonderkommission. Der Seniorinnenmörder wird gefasst und Ende des Jahres zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) stößt ein 14-Jähriger eine Frau von ihrem Fahrrad, die 78-Jährige erliegt im Krankenhaus ihren Kopfverletzungen. Die Menschen vor Ort sind schockiert. Der Jugendliche wird später zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt.

In Freudenberg am Main (Main-Tauber-Kreis) büxt ein Känguru aus einem privaten Zoo aus. Es ist durch ein Fuchsloch entwischt. Mit Futter wird es ins Gehege zurückgelockt.

Februar

Die Deko eines Faschings-Berliners bei einem Heilbronner Bäcker sorgt für einen Shitstorm im Netz. Die Antidiskriminierungsstelle sieht Dekofiguren, die Schwarze Menschen zeigen, als herabwürdigend an. Der Bäcker wehrt sich gegen die Kritik.

In der Heilbronner Wollhausstraße verursacht ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall, bei dem ein Familienvater ums Leben kommt. Der Prozess beginnt noch im selben Jahr, zieht sich aber über viele Verhandlungstage. Ein Urteil gibt es noch nicht.

Bei einem Großbrand in einem Stall in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) verenden rund 1.800 Ferkel. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

März

In der Klosterkirche in Schöntal (Hohenlohekreis) gibt es eine große Trauerfeier für Alexandra Freifrau von Berlichingen. Die Baronin hat viele Jahre die Burgfestspiele Jagsthausen als Geschäftsführerin geprägt, sagt auch Ex-Landrat Helmut Jahn (CDU) und: Voll Herzblut und Begeisterung sei sie dafür gewesen.

Das Heilbronner Amtsgericht verurteilt zwei Aktivisten der "Letzten Generation", die sich auf der Straße festgeklebt haben, zu Haftstrafen. Direkt nach dem Urteil blockieren sie erneut eine Straße.

April

Nach fast 50 Jahren geht das Atomkraftwerk in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) wie geplant vom Netz, alles läuft reibungslos. Die AKW-Gegnerinnen und -Gegner feiern ein Abschaltfest. Der Ausstieg aus der Atomkraft war wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Energiekrise noch einmal bis in den April hinausgezögert worden. Und Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft hatten den Ausstieg zuvor weiter kritisiert. Über 45 Jahre lang lieferte das Gemeinschaftskernkraftwerk (GKN) Neckarwestheim Strom, zuletzt im Streckbetrieb.

Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart in Stammheim startet der Prozess gegen den sogenannten Reichsbürger von Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis), der auf Polizisten geschossen hat. Er wird im November zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Zwei kleine Mädchen im Alter von drei und vier Jahren gehen allein auf Shoppingtur in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Sie können wohl nicht abwarten, bis ihre Eltern aufwachen. Ein Passant sieht die Mädchen und ruft die Polizei.