Jahresrückblick 2022: September bis Dezember

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu: Damit ist es an der Zeit, einmal zurückzuschauen auf ein Jahr voller Ereignisse. Ein Rückblick auf die Monate September bis Dezember.

September

Die englische Königin Elisabeth II. stirbt. In Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) trauert man besonders. Die Großmutter von Fürst Philipp zu Hohenlohe-Langenburg war die Schwägerin der Queen. Bürgermeister Wolfgang Class (parteilos) spricht von einer ganz besonderen Verbindung zur Queen, diese war 1965 zu Besuch in Langenburg.

In Heilbronn wird der Grundstein für einen Neubau des KI-Innovationsparks gelegt. Hier sei dafür ein guter Standort, erklärt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne): Heilbronn sei eine Stadt, die sich richtig gut entwickelt habe, hin zu einer Bildungsstadt.

Oktober

Das American Football-Team der Schwäbisch Hall Unicorns feiert den fünften Deutschen Meistertitel gemeinsam mit den Fans auf dem Marktplatz in Schwäbisch Hall. Freibier gibt es auch, die Stimmung ist entsprechend gut.

Die "Heilbronner Stimme" wird gehackt, die Zeitung erscheint erst als Notausgabe, dann einen Tag gar nicht. Später wird klar: Eine Schad-Software hatte Daten verschlüsselt, sodass die Beschäftigten keinen Zugriff mehr hatten.

Die Energiekrise hat weitere Folgen für Heilbronn-Franken. Der Atommeiler Neckarwestheim 2 soll länger als geplant laufen – bis Mitte April 2023.

November

Die NASA-Rakete der Mission Artemis I startet in Richtung Mond, mit an Bord ist Technik aus Lampoldshausen (Kreis Heilbronn). Programmleiter Stefan Ziegenhagen aus Lampoldshausen bezeichnet den erfolgreichen Start als "Gänsehautmoment".

Die Polizei Heilbronn beschlagnahmt 200 Kilogramm Crystal Meth – der bisher größte Fund der Droge in Deutschland. Das Meth soll aus Mexiko über Antwerpen bis nach Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gelangt sein - in einer 24 Tonnen schweren Hydraulikpresse, die speziell für den Drogenschmuggel umgebaut wurde. Zwei Tatverdächtige werden festgenommen.

Dezember

In den Schulen und Kindertagesstätten in Heilbronn-Franken gibt es eine große Krankheitswelle - so auch an der Breiteichgrundschule in Schwäbisch Hall. Schulleiter Frank Walter spricht von Klassen, in denen zeitweise bis zu 40 Prozent der Kinder erkrankt waren.

Mitte Dezember wird es richtig kalt, auch auf den Weihnachtsmärkten in der Region Heilbronn-Franken. Strom ist weiter teuer und auch die Beschickerinnen und Beschicker werden gebeten, Energie einzusparen. Um es trotzdem mehrere Stunden im Stand auszuhalten, haben die Waffelbäcker und Mützenverkäufer in Heilbronn Tipps. Die meisten setzen auf den Zwiebellook, also mehrere Lagen an Kleidung. Wieder andere nutzen kleine Gasöfen oder elektronische Wärme-Fußmatten. Andere setzen auf "warme Gedanken" und einen Glühwein zwischendurch.