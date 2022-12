Jahresrückblick 2022: Mai bis August

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu: Damit ist es an der Zeit, einmal zurückzuschauen auf ein Jahr voller Ereignisse. Ein Rückblick auf die Monate Mai bis August.

Mai

Es wird ungemütlich für den Heilbronner CDU-Politiker Thomas Strobl – die Opposition fordert den Rücktritt des baden-württembergischen Innenministers. Hintergrund: Gegen den obersten Polizeiinspekteur des Landes wird wegen sexueller Belästigung ermittelt – Strobl hatte einen Brief von dessen Anwalt an einen Journalisten weitergegeben. Inzwischen ist das Ermittlungsverfahren gegen ihn endgültig eingestellt.

In Eppingen (Kreis Heilbronn) wird die Gartenschau eröffnet – unter dem Motto "Der Sommer, die Stadt und Du" werden auf rund 12.000 Quadratmeter viele Themen und Schaugärten gezeigt. Auch nach Ende der Gartenschau bleiben zwei Parks und ein neu angelegter Stadtweiher erhalten.

Juni

Audi feiert Geburtstag – vor 90 Jahren ist in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) der Vorgänger - die Auto-Union AG - gegründet worden. Werkleiter Fred Schulze: "Neckarsulm hat als ältester Standort von Audi eine besondere, vielfältige Geschichte. Durch innovative Ideen hat sich der Standort von einem Werk für Strickmaschinen zu einer hochmodernen Automobilfabrik entwickelt." Damit sei Audi heute einer der größten Arbeitgeber in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken.

Am Öhringer Bahnhof (Hohenlohekreis) fährt plötzlich eine Gleisbaumaschine ein – führerlos und in Flammen. Es stellt sich heraus: Kurz vor Waldenburg (Hohenlohekreis) fing der vordere Teil des Fahrzeugs an zu kokeln. Löschversuche misslingen, danach setzt sich der erste Teil der Gleisbaumaschine von selbst in Bewegung. Am Öhringer Hauptbahnhof wird sie dann kontrolliert entgleist. Ein technischer Defekt ist wohl die Brandursache. Verletzt wird niemand.

Juli

Auch in Heilbronn-Franken wird Gas gespart, zum Beispiel im Lauffener Freibad Ulrichsheide (Kreis Heilbronn). Die Wassertemperatur im Juli: 23 Grad, Kritik und Ärger der Badegäste gibt es kaum.

Im heißen Sommer sind die Feuerwehren vor allem im Main-Tauber-Kreis im Dauereinsatz. Bei gewöhnlichen Feldarbeiten kommt es zu Bränden, wie etwa auf einem Feld bei Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis). Der Kreisbrandmeister des Main-Tauber-Kreises, Andreas Geyer, spricht von 15 Einsätzen in einer Woche. Ein Steinchen im Mähwerk reiche für einen Funken, der dann mehr entzünde.

August

Ein Schwalbenschwanz fliegt offenbar 65 Kilometer von Tübingen nach Heilbronn. Der Schmetterling war für ein Forschungsprojekt der Forsthochschule Rottenburg markiert und wird elf Tage nach seinem Start in Heilbronn entdeckt. Projektleiter Thomas Gottschalk ist begeistert, das sei eine absolute Sensation.

Audi teilt mit, ab der Saison 2026 in die Formel 1 einzusteigen - zunächst als Motorenhersteller. Bei der Neckarsulmer Audi-Belegschaft (Kreis Heilbronn) kommt das gut an.