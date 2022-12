Jahresrückblick 2022: Januar bis April

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu: Damit ist es an der Zeit, einmal zurückzuschauen auf ein Jahr voller Ereignisse. Ein Rückblick auf die Monate Januar bis April.

Januar

In Brackenheim (Kreis Heilbronn) finden seit Wochen Demos gegen die Corona-Maßnahmen statt. Bis zu 1.900 Teilnehmer sind dabei. Bürgermeister Thomas Csaszar (parteilos) sieht die steigenden Teilnehmerzahlen mit Sorge. Er befürchtet, dass die 16.000-Einwohner-Stadt an ihre Kapazitätsgrenzen kommen könnte.

Bei Heilbronn entsteht eine neue Autobahnbrücke über das Neckartal, ein Nordteil und ein Südteil. Doch noch trennen die beiden Brücken 21 Meter, es folgt ein Querverschub. Das geht nur mit starker Hydraulik, denn das Bauwerk hat ein Gesamtgewicht von rund 48.000 Tonnen. Das entspricht dem Gewicht einer Sattelzugkolonne, jeder Schlepper schwer beladen, Lkw an Lkw mehr als 20 Kilometer lang. Eine Kolonne von Heilbronn bis Sinsheim.

Februar

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Heilbronn wird Amtsinhaber Harry Mergel wiedergewählt. Der SPD-Politiker setzt sich mit 81,5 Prozent der Stimmen deutlich durch.

Der dreimalige Weltmeister und Olympia-Bronzemedaillen-Gewinner im Ringen Frank Stäbler beendet seine Karriere bei den RED DEVILS Heilbronn. Er verlässt die Halle trotz schlechten Wettkampfs mit einem Lächeln: Er spricht von neuen Projekten. Er werde viel mit Kindern arbeiten, werde in Brennpunktschulen gehen.

"Ich versuche diese Ideale, wo ich auf der Matte versucht habe, ein Leben lang als Vorbild vorzuleben, dann auch an die Kinder weiterzugeben und da freue ich mich unglaublich drauf."

In Vellberg-Lorenzenzimmern (Kreis Schwäbisch Hall) gibt es gleich mehrere Brände. Die Bevölkerung ist mehr als beunruhigt, es werden Nachtwachen eingerichtet. Dann nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Vellbergs Bürgermeisterin Ute Zoll (parteilos) ist erleichtert.

Ein neuer Audi RS 6 rollt nach einer Pinkelpause bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) in den Neckar. Die Feuerwehr Heilbronn muss das Fahrzeug aufwendig suchen und am Ende auch bergen. Der Fahrer kommt mit einem Schock davon - aber auch mit Rechnungen vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sowie von der Feuerwehr.

März

In Hollywood heißt es "And the Oscar goes to…" Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall. Der Experte für Spezialeffekte beim Film holt sich den Preis zum zweiten Mal. Dieses Mal für den Science-Fiction-Film "Dune.

An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Lauffen (Kreis Heilbronn) erfasst ein Regionalzug einen Lastwagen. Glück im Unglück: Niemand wird verletzt. Aber Trümmerteile liegen mehr als 100 Meter weit verstreut.

April

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) geht es auf einer Infoveranstaltung um die Zukunft des Schwimmbads AQUAtoll emotional her. Viele der rund 100 Bürgerinnen und Bürger, die in die Sporthalle Ballei gekommen sind, zeigen sich am Ende des Abends enttäuscht. Der Vorwurf an Stadtverwaltung und Gemeinderat ist deutlich: Die Entscheidung sei schon gefallen, eine wirkliche Diskussion sei nicht möglich. Inzwischen ist klar, das Bad bleibt geschlossen, ein Abriss droht.

In Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) kommt es zu einem spektakulären SEK-Einsatz. Beamte wollen ein Anwesen wegen illegalen Waffenbesitzes durchsuchen. Der Bewohner widersetzt sich, es fallen auch Schüsse, zwei Polizisten werden verletzt. Das Anwesen gerät in Brand. Der 54-jährige Hauptverdächtige ist der Reichsbürgerszene zuzuordnen. Wegen der "besonderen Bedeutung" des Falls übernimmt der Generalbundesanwalt die Ermittlungen.