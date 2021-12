Das war 2021: Von Briefbombe und Trüffelfund bis Maßregelvollzug-Ausbruch

Viel war los im Jahr 2021 - einiges davon haben wir im Jahresrückblick zusammengefasst: darunter die Briefbombenexplosion in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm oder der Ausbruch aus dem Maßregelvollzug in Weinsberg.

Januar

Der Schnee lockt Winter-Ausflügler an den Stocksberg bei Beilstein (Kreis Heilbronn). Zeitweise steuern Hunderte Autos gleichzeitig die Parkplätze an. Das führt an mehreren Januar-Wochenenden zum Verkehrschaos rund um den Rodelberg. Polizei und Feuerwehr greifen ein.

Februar

Eine Explosion in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) in der Zentrale des Discounters Lidl hält die Ermittler in Atem. Ein Brief explodiert, als ihn ein Lidl-Mitarbeiter öffnet - drei Menschen werden verletzt. Paketbomben gehen auch an zwei andere Lebensmittelhersteller in Süddeutschland, ein weiterer Mensch wird verletzt. Unter Tatverdacht steht zunächst ein Rentner aus Ulm.

März

Im Mordprozess von Löwenstein (Kreis Heilbronn) wird der Angeklagte zum zweiten Mal zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er soll 2017 seine Ehefrau vor der evangelischen Tagungsstätte erstochen haben. Das erste Urteil hatte der Bundesgerichtshof wegen unzureichender Beweise aufgehoben.

April

In Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) kommt es zum bisherigen Tiefpunkt zwischen Gemeinderat und Bürgermeisterin. Heike Naber wird aus dem Rathaus ausgesperrt: Ihre Stellvertreter lassen das Schloss austauschen. Vorausgegangen war unter anderem ein Disziplinarverfahren gegen Naber wegen angeblicher Urkundenfälschung. Zeitgleich leitet das Landratsamt die vorläufige Amtsenthebung der Bürgermeisterin ein.

Mai

Gut drei Millionen Euro Schaden entstehen beim Großbrand im ehemaligen Fliegerhorst in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Verletzt wird niemand, doch das historische Gebäude ist einsturzgefährdet – dabei war es erst kurz zuvor generalsaniert worden. Im Dezember beschließen Stadt und Gemeinderat, das Gebäude erneut zu sanieren.

Juni

Das Robert-Koch-Institut führt seine zweite Studie im ehemaligen Corona-Hotspot Kupferzell (Hohenlohekreis) durch. Untersucht werden diesmal mögliche Langzeitfolgen einer Corona-Infektion.

Juli

Einen kulinarischen Sensationsfund gibt es in Leingarten (Kreis Heilbronn): Ein Neunjähriger entdeckt zwei Kilogramm Trüffel in Omas Garten und verkauft die Edelpilze für 600 Euro an einen Restaurantbesitzer.

August

An den Olympischen Spielen in Tokio nehmen auch Sportler und Sportlerinnen aus Heilbronn-Franken teil. Doch eine Medaille gewinnt nur der Ringer Frank Stäbler von den Red Devils Heilbronn, er holt Bronze.

September

Vier Männer brechen aus dem Maßregelvollzug des psychiatrischen Klinikums am Weissenhof in Weinsberg aus. Dort sind psychisch kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht. Die vier Patienten der geschlossenen Abteilung entkommen durch ein Fenster. Einer der Männer wird bereits einen Tag später gefasst, die anderen drei stellt die Polizei nach mehreren Wochen in Spanien und Frankreich. Der Ausbruch löst eine Debatte um die Unterbringung von Straftätern im Maßregelvollzug aus.

Oktober

Eine 21-jährige Mutter stellt sich der Polizei. Einige Wochen zuvor hatte sie ihr Baby auf einem Feldweg bei Schwäbisch Hall ausgesetzt. Dort entdeckten Spaziergänger den unverletzten Säugling. Warum die Frau ihr Kind aussetzte, sagte sie nicht.

November

Im sogenannten Paketbombenprozess spricht das Heidelberger Landgericht den Angeklagten frei. Dem Rentner aus dem Raum Ulm war vorgeworfen worden, mehrere Paketbomben verschickt zu haben - unter anderem an die Lidl-Zentrale in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Nach dem Freispruch ist weiterhin unklar, wer die explosiven Pakete verschickt hat, die insgesamt vier Menschen verletzt hatten.

Dezember

Kurz vor Weihnachten sterben bei einem Wohnhausbrand in Neuenstadt am Kocher zwei Kleinkinder. Eltern und Bruder der vierjährigen Zwillingsjungen werden schwer verletzt. Trauer und Anteilnahme in Neuenstadt sind groß.