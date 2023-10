Bilanz zu Frauen in MINT-Berufen: Weiterhin in der Minderheit

Seit 2010 bemüht sich die MINT-Initiative um mehr Frauen in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen. Auf das Ergebnis wurde am Donnerstag in Heilbronn geblickt.

Rund vier Prozent mehr Frauen in MINT-Berufen: Das ist die Bilanz nach 13 Jahren Engagement in Baden-Württemberg. In der experimenta in Heilbronn haben Akteure und Bündnispartner am Donnerstag auf das "Warum" geblickt und das weitere Vorgehen diskutiert. MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ein Problem sind laut der Bilanz die Rollenbilder.

Vier Prozent Frauenzuwachs nach 13 Jahren an Bemühungen

Da ist noch viel Luft nach oben: Trotz jahrelanger gemeinsamer Bemühungen, mehr Frauen in technische und naturwissenschaftliche Berufe zu bringen, stagniert der Frauenanteil im MINT-Bereich in Baden-Württemberg bei etwa 18 Prozent. Besonders prägnant ist der Frauenmangel im Bereich der dualen Ausbildung.

Hochschule Heilbronn neuer Bündnispartner

Auch Professor Oliver Lenzen ist noch nicht zufrieden mit dem Frauenanteil an der Heilbronner Hochschule. Die wurde heute als neuer Bündnispartner der MINT-Initiative ins Boot geholt. Lenzen begrüßt die Vielfalt von MINT-Projekten, wie den GirlsDay oder auch den mobilen MakerSpace seiner Hochschule für Mädchen mit Migrationshintergrund. Allerdings müssten solche Projekte viel stärker daraufhin untersucht werden, was sie tatsächlich an Veränderung bewirken.

Vereinzelte Projekte reichen nicht, Rollenbilder sitzen tief

Für den Hochschulrektor liegt das Problem ganz klar in den gesellschaftlich tief verankerten stereotypen Geschlechter-Rollenbildern.

Das geht schon im Kindesalter los, dass man geschlechterspezifisch Spielzeug zuordnet, die Ansprache anders ist. Und das muss gebrochen werden.

In anderen Ländern sei man da schon weiter. In Frankreich z.B. sei es gesellschaftlich unproblematisch, wenn Frauen in Führungspositionen arbeiteten, so Lenzen. Ob sie Informatik machen oder Technik, das spiele keine Rolle.

Frauenpower gegen Fachkräftemangel

Diese Rollenbilder will auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) aufbrechen. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels brauche es mehr Frauen im MINT-Bereich, so Hoffmeister-Kraut. Mindestens 20 bis 30 Prozent erhofft sie sich in naher Zukunft.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Bemühungen der Initiative zu einer zielgerichteten Strategie reifen. Eine Landesvernetzungsstelle könnte künftig einzelne Maßnahmen bündeln und Akteure zusammenbringen.