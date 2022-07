Auf der A6 bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist jetzt in Richtung Nürnberg eine Dauerbaustelle eingerichtet worden. Grund sind Reparaturarbeiten an der Jagsttalbrücke. Zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim wird Richtung Nürnberg ein Fahrstreifen gesperrt. An der Übergangskonstruktion der Jagsttalbrücke sollen Schäden behoben werden. Eine Übergangskonstruktion dient dazu, Bewegungen und temperaturbedingte Verformungen zwischen den einzelnen Brückenelementen auszugleichen. Während den Arbeiten wird voraussichtlich drei Wochen lang nur ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg zur Verfügung stehen, so die Autobahn GmbH.