Erste Personenfahrt mit reaktivierter Jagsttalbahn

In Dörzbach (Hohenlohekreis) wird am Samstag die erste offizielle Personenfahrt der reaktivierten Jagsttalbahn stattfinden. Der Bahnbetrieb wurde vor 34 Jahren eingestellt. Jetzt darf der Zug mit drei Wagen auch wieder mit Personen fahren. Der Verein Jagsttalbahnfreunde hat in jahrelanger Arbeit die Gleise erneuert, die Lokomotive und Wagen restauriert und um die Genehmigung zur Inbetriebnahme gekämpft. Zunächst sind nur Fahrten auf Dörzbacher Gemarkung erlaubt. Der Verein geht davon aus das die Trasse noch erweitert wird, er will die Gleise um 400 Meter verlängern. Weitere Betriebstage der Jagsttalbahn sind morgen und bis September dann an jedem zweiten Sonntag im Monat geplant.