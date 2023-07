Badestelle in Schöntal sorgte für Erfrischung

Am Wochenende sind in der Region Heilbronn-Franken wieder über 30 Grad gemessen worden. Die meisten Menschen suchten deshalb bei der Hitze Erfrischung und Schatten.

Nach ein paar kühleren Tagen, kletterten am Wochenende die Temperaturen am Wochenende wieder über die 30 Grad-Marke. An der Badestelle in der Jagst bei Schöntal (Hohenlohekreis) herrschte am Wochenende wieder Hochbetrieb, denn das Wasser war frisch und die Badestelle bot ausreichend Schattenplätze. Für die Besucher war der Sprung in die Jagst eine Wohltat.

Bestes Wetter für Sonnenanbeter

Mit der Kulisse des ehemaligen Zisterzienserklosters Schöntal im Rücken ließ sich die Zeit in der Sonne oder im Schatten gut verbringen. Während manche Menschen lieber der Hitze entfliehen oder sich daheim bei geschlossenen Jalousien verschanzen, genossen andere am Wochenende nicht nur das kühle Nass, sondern vor allem die Sonnenstrahlen.

"Ich bin Sonnenanbeterin und hoffe, dass es noch lange so bleibt."

Zwar gibt es Hinweisschilder auf das "Baden auf eigene Gefahr", doch es gibt Leitern, die den Ein- und Ausstieg erleichtern und eine große Liegewiese. Die ist mit einer Umkleidekabine, einem Spielplatz und einem mobilen Klo ausgestattet.