Nachdem am Wochenende in einem Wald bei Kupferzell (Hohenlohekreis) ein totes Reh gefunden wurde, geht die Polizei von Jagdwilderei aus und sucht nach Zeugen. Das Reh war offenbar am Freitag oder Samstag im Gewann Goggenbach erschossen worden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau entgegen.