In verschiedenen Städten der Region Heilbronn-Franken haben am Dienstagabend Italienfans den Einzug ihrer Mannschaft in das Finale der Fußballeuropameisterschaft gefeiert. Den mit Abstand größten Autokorso gab es in Heilbronn. Laut Polizei waren bis zu 400 Fahrzeuge beteiligt. Dazu kamen etwa 200 Zuschauer. Bei dem Autokorso kam es zu einem kleinen Auffahrunfall und eine geraubte Fahne wurde gemeldet. In Schwaigern (Kreis Heilbronn) gab es einen Autokorso mit 22 Fahrzeugen, in Schwäbisch Hall waren es nur vereinzelte Autos. Nach Polizeiangaben blieb alles friedlich.