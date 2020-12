per Mail teilen

In Bad Friedrichshall beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung für den Bebauungsplan eines Großprojektes der Neckarsulmer Schwarz-Gruppe. Der Neckarsulmer Handelskonzern, zu dem Lidl und Kaufland gehören, plant im Stadtteil Kochendorf einen IT-Campus mit bis zu 5.000 Arbeitsplätzen. Der Bad Friedrichshaller Gemeinderat hat den Vorentwurf für den Bebauungsplan vergangene Woche einstimmig auf den Weg gebracht. Bis Januar können sich Bürger, Behörden oder Verbände zum Bebauungsplan äußern, bis Juli soll er unter Dach und Fach sein. Danach will die Neckarsulmer Schwarz-Gruppe mit dem Bau des IT-Campus in Kochendorf beginnen.