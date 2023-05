Im Vorfeld des G7-Gipfels, der am Freitag beginnt, war die jüngste Heilbronner Stadträtin Isabell Steidel beim G7-Jugendgipfel in Japan. Sie fordert eine faire Kreislaufwirtschaft.

Am Freitag startet im japanischen Hiroshima der G7-Gipfel. Bereits im April fand der G7-Jugendgipfel mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 18 und 30 Jahren statt. Mit dabei war auch die jüngste Heilbronner Stadträtin Isabell Steidel (Grüne). Gemeinsam mit weiteren jungen Repräsentantinnen und Repräsentanten der G7-Staaten, verhandelte sie ein sogenanntes Communiqué, ein Abschlussdokument, sowie Politikempfehlungen an die Regierungschefs.

Transformation der Wirtschaft und Energiewende gefordert

Der G7-Jugendgipfel, auch "Y7" genannt, ist einer von sieben offiziell anerkannten Beteiligungsgruppen im G7-Prozess. Gemeinsam mit weiteren Vertreterinnen und Vertretern der G7-Staaten, alle unter 30, hat Steidel über die Themen Ökonomische Resilienz, Digitale Innovation und Transformation, Klima und Umwelt, Globale Gesundheit sowie Frieden und Sicherheit verhandelt.

"Es ist mir ein großes Anliegen gewesen, einen Fokus auf nachhaltige, kreislaufwirtschaftliche Prozesse zu legen."

In ihrem Abschlussdokument fordern die jungen Delegierten die Regierungschefs der G7-Staaten unter anderem dazu auf, eine faire Kreislaufwirtschaft zu fördern, eine universelle Charta für digitale Rechte einzuführen und das Ende der fossilen Brennstoffe und der Nuklearenergie in allen G7-Staaten zu forcieren. Gerade letzterer Punkt sei vor dem Hintergrund des G7-Gipfels in Hiroshima ein besonders wichtiges Anliegen gewesen, betont Steidel.

Aus Deutschland waren neben Isabell Steidel (Grüne, links) auch Lisa Mastiaux (Junge Union) aus Mirbach/Vulkaneifel und Tim Sperber (Deutsche Sportunion) aus Mannheim in Japan. Wiebke Schricker (Schreberjugend) aus Jena war online zugeschaltet. G7-Jugendgipfel

Geschlechterspezifische Medizinforschung vorantreiben

Außerdem soll der sogenannte "Gender Health Gap" bekämpft werden. Geschlechterspezifische Medizin und Forschung müsse forciert werden, so Isabell Steidel im SWR-Interview. Dafür schlägt das Abschlussdokument des G7-Jugendgipfels einen Zehn Jahres-Aktionsplan für Frauen und Mädchen vor. Die Forderungen wurden an den japanischen Premierminister Fumio Kishida übergeben. In Deutschland fand die Übergabe an den Sherpa-Stab, die den G7-Prozess von deutscher Seite aus betreuen, am 9. Mai im Bundeskanzleramt statt.

Steidel und die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer des G7-Jugendgipfels hätten Monate an dem Papier gearbeitet, so Steidel. Daher hoffe sie, dass die Politiker es auch genau lesen und die Forderungen der jungen Delegierten so auch ins Abschlussdokument des G7-Gipfels einfließen werden.