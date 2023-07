KI-Innovationspark und Cyber Valley verstärken Zusammenarbeit

per Mail teilen

Der KI-Innovationspark Heilbronn und das Cyber Valley Stuttgart/Tübingen wollen enger zusammenarbeiten. Ziel soll auch die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg sein.

Der KI-Innovationspark (Ipai) in Heilbronn und das Cyber Valley aus der Region Stuttgart/Tübingen wollen beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) noch enger zusammenarbeiten. Am Donnerstag wurde die gemeinsame Absichtserklärung bei der sogenannten Stallwächterparty, dem politischen Sommerfest der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin, bekannt gegeben.

BW als Wirtschaftsstandort stärken

Ziel der noch engeren Zusammenarbeit sei es, exzellente Forschungserkenntnisse schnell zu wirtschaftlichen Erfolgen zu machen. Außerdem sollen hierdurch auch das Land Baden-Württemberg als Wirtschaftsstandort gestärkt und die Position als europäischer Leuchtturm für Künstliche Intelligenz ausgebaut werden, heißt es in der Absichtserklärung.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) befürwortet die zukünftige enge Zusammenarbeit der beiden Institutionen: "Künstliche Intelligenz ist der Schlüssel zur Welt von morgen."

"Die unterschiedlichen Akteure schnellstmöglich in einen Zustand zu versetzen, selbst handlungsfähig zu sein, hat höchste Priorität - um den Anschluss beim Thema KI nicht zu verlieren und damit Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu erhalten."

KI in die praktische Anwendung bringen

Mit Ipai entsteht in Heilbronn ein Innovationsökosystem mit anwendungsorientiertem Schwerpunkt, das optimale Bedingungen für Unternehmen, Start-ups, Forschung und Wissenschaft schafft, um KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette in die praktische Anwendung zu bringen.

Das Cyber Valley gilt als Europas führendes Zentrum für Künstliche Intelligenz und Robotik.