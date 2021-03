per Mail teilen

Der langjährige IOC-Präsident Thomas Bach aus Tauberbischofsheim könnte bei der virtuellen Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees für weitere vier Jahre gewählt werden.

Bachs Wiederwahl gilt als Formsache, einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Seit 2013 steht der 67-Jährige aus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) als erster Deutscher an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Der ehemalige Florettfechter Thomas Bach. Imago Imago

Kritik und Krisen

Kaum ein anderer vor Thomas Bach hatte in dem Amt so viele Krisen zu meistern: Korruption, russisches Staatsdoping und nicht zuletzt die Corona-Pandemie. Wegen seines Zauderns und der späten Verschiebung der olympischen Spiele in Tokio auf diesen Sommer wurde Bach von vielen Seiten kritisiert.

Der Jurist und ehemalige Florettfechter gilt als exzellenter Netzwerker und sieht sich als Reformer, der mit der Agenda 2020 gegen den olympischen Gigantismus kämpfen will.