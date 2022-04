Inzidenzen in fast allen Kreisen gesunken

per Mail teilen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen bei den Corona-Infektionen sind in Heilbronn-Franken in den meisten Kreisen gesunken, nur im Hohenlohekreis gab es einen Anstieg. Dort stieg der Wert laut Landesgesundheitsamt wieder über die Marke von 1.000 auf rund 1.013. Die höchste Inzidenz in der Region hat der Landkreis Heilbronn, der Wert fiel aber auf rund 1.136. Im Main-Tauber-Kreis, im Landkreis Schwäbisch Hall und im Stadtkreis Heilbronn liegen die Inzidenzen unter der Marke von 1.000. Im Main-Tauber-Kreis sank der Wert auf rund 847, im Landkreis Schwäbisch Hall auf knapp 995 und im Stadtkreis Heilbronn auf knapp 886.