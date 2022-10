Inzidenzen sinken leicht in der Region Heilbronn-Franken

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte sind in der Region Heilbronn-Franken am Freitag fast überall gesunken. Die Anzahl der Intensivpatienten mit Corona steigt weiter.

Bereits den zweiten Tag in Folge sinken in den meisten Kreisen in der Region Heilbronn-Franken die Corona-Inzidenzen, teilweise auch deutlich. Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt am Freitag bei 734 (-52 zum Vortag). Im Hohenlohekreis liegt der Wert bei 672 (-77), im Main-Tauber-Kreis bei 553 (+8), im Kreis Schwäbisch Hall bei 658 (-18) und in der Stadt Heilbronn bei 464 (+6). Der landesweite Durchschnitt ist um 42 Zähler auf 642 gesunken.

Mehr Patienten im Krankenhaus

Weiter angestiegen ist die Zahl der Patienten im Krankenhaus. Auf einer Intensivstation in Baden-Württemberg lagen am Freitag 175 Menschen, das sind sieben Menschen mehr als ein Tag zuvor.

Die Aussagekraft der Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner ist umstritten, weil viele Fälle nicht an die Gesundheitsämter gemeldet werden. Deswegen wird eine hohe Dunkelziffer vermutet.