Inzidenzen weiter gesunken

Die Sieben-Tages-Inzidenzen bei den Corona-Fällen sind in der Region Heilbronn-Franken weiter gesunken. Den niedrigsten Wert in der Region hat laut Landesgesundheitsamt der Stadtkreis Heilbronn. Dort fiel die Inzidenz auf knapp 130 (Mittwoch: 163). Auch in den anderen Kreisen fielen die Werte. Im Main-Tauber-Kreis sank die Inzidenz deutlich auf aktuell 217 (292), ebenso im Hohenlohekreis auf 189 (269). Im Landkreis Heilbronn fiel die Inzidenz auf 201 (241), im Landkreis Schwäbisch Hall auf 183 (231). In den Kliniken in Baden-Württemberg werden laut Landesgesundheitsamt aktuell 80 Covid-19-Fälle intensivmedizinisch behandelt, drei weniger als am Mittwoch.