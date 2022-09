Inzidenzen steigen meist weiter

Die Inzidenzen in der Region steigen fast überall weiter an, der Trend zeigt nach oben. Um 17 Zähler ist der Landesdurchschnitt am Mittwoch angestiegen.

Die Corona-Inzidenzen sind am Mittwoch in der Region Heilbronn-Franken meist weiter angestiegen. Im Main-Tauber-Kreis ist der Wert um 20 Zähler auf 326 angewachsen (Vortag 306) teilt das Landesgesundheitsamt (LGA) mit. Im Kreis Schwäbisch Hall liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 135 (126), in der Stadt Heilbronn bei 173 (151), im Kreis Heilbronn bei 247 (250) und im Hohenlohekreis bei 235 (236). Zuletzt hat die offizielle Inzidenz an Genauigkeit verloren, weil Menschen mit einem positiven Schnelltest oft keinen PCR-Test machen, aber nur damit werden sie in der Statistik berücksichtigt. In Baden-Württemberg liegen 72 Menschen mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation, ein Mensch weniger als am Dienstag, teilt das Landesgesundheitsamt in der werktäglichen Statistik mit.