Corona-Inzidenzen steigen meist weiter

Die Corona-Inzidenzen sind in Heilbronn-Franken wie im gesamten Land fast überall angestiegen. Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz am Dienstag bei 590 (Vortag 583), das sind sieben Zähler mehr. Deutlich größer ist der Anstieg im Hohenlohekreis auf 698 (677) und am höchsten in der Region im Main-Tauber-Kreis auf 629 (556), um 73 Zähler. In der Stadt Heilbronn liegt die Inzidenz bei 606 (586). Nur im Kreis Schwäbisch Hall ist die Inzidenz gesunken, auf 463 (481). In Baden-Württemberg liegen aktuell 113 Menschen mit oder wegen einer Coronainfektion auf einer Intensivstation, fünf mehr als ein Tag zuvor, teilt das Landesgesundheitsamt mit.