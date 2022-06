Inzidenzen steigen weiter

In der Region Heilbronn-Franken sind alle Sieben-Tage-Inzidenzen im Vergleich zu vergangenem Freitag angestiegen. Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz somit laut Landesgesundheitsamt am Montag bei 654 (Letzte Inzidenz-Meldung am Freitag: 591). Im Hohenlohekreis liegt die Inzidenz ebenfalls deutlich über der letzten Meldung, aktuell bei 568 (505). Im Main-Tauber-Kreis liegt der Wert bei 614 (556), im Kreis Schwäbisch Hall bei 386 (371) und in der Stadt Heilbronn bei 526 (423), 103 Zähler mehr. Auch im Land ist die Inzidenz weiter gestiegen. Auf einer Intensivstation in Baden-Württemberg liegen aktuell 92 Menschen, drei mehr als am Sonntag.