Inzidenzen sinken weiter in der Region

Die gemeldeten Corona-Fälle werden weiter weniger, auch in der Region Heilbronn-Franken. In allen Kreisen ist die Inzidenz gesunken, so auch im Landesschnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Region Heilbronn-Franken in allen Kreisen weiter gesunken, teilweise deutlich. Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 257 (-88 im Vergleich zu Montag). Im Hohenlohekreis liegt die Inzidenz bei 215 (-147), im Main-Tauber-Kreis bei 232 (-74), im Kreis Schwäbisch Hall bei 161 (-99) und in der Stadt Heilbronn bei 151 (-98). Mehr Menschen auf Intensiv In Baden-Württemberg liegen am Mittwoch sieben Menschen mehr als einen Tag zuvor auf einer Intensivstation mit einer Corona-Infektion. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz werden viele positive Fälle nicht eingerechnet, weil nur positive PCR-Tests an die Gesundheitsämter gemeldet werden und keine Schnelltests. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.

