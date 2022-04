Inzidenzen sinken weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken sind weiter gesunken. Im Kreis Heilbronn liegt die Inzidenz bei 1.197 (Vortag: 1.282) und ist um knapp 85 Zähler gesunken. Am deutlichsten ist die Inzidenz im Main-Tauber-Kreis gesunken, um 157 Zähler auf 1.033 (1.191). Für den Kreis Schwäbisch Hall meldet das Landesgesundheitsamt eine Inzidenz von 1.110 (1.208), im Hohenlohekreis liegt der Wert bei 1.176 (1.285). Die niedrigste Inzidenz in der Region hat momentan die Stadt Heilbronn mit 1.057 (1.068). In Baden-Württemberg liegen aktuell rund 218 Menschen mit einer Corona-Infektion auf den Intensivstationen, die Zahl ist leicht rückläufig.