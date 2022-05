Corona-Inzidenzen sinken weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in der Region Heilbronn-Franken in den meisten Kreisen weiter gesunken. Am stärksten ist der Wert laut Landesgesundheitsamt im Hohenlohekreis gesunken, um 44 Zähler auf 322 (Vortag 366). Auch am Donnerstag ist der Wert im Hohenlohekreis am stärksten zurück gegangen. Im Main-Tauber-Kreis liegt die Inzidenz bei 368 (406), im Kreis Schwäbisch Hall bei 277 (280). Im Kreis Heilbronn ist die Inzidenz ebenfalls gesunken, auf 312 (330). Lediglich in der Stadt Heilbronn ist die Inzidenz nicht gesunken, sie liegt bei 237 (234). In Baden-Württemberg werden aktuell 111 Menschen mit oder wegen einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation behandelt.