Corona-Inzidenzen unterschiedlich entwickelt

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich in Heilbronn-Franken unterschiedlich entwickelt. Im Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie im Kreis Schwäbisch Hall ist die Inzidenz gesunken, im Main-Tauber-Kreis sowie im Hohenlohekreis ist der Wert hingegen gestiegen. Am höchsten ist die Inzidenz derzeit im Landkreis Heilbronn mit 1.105, dort hatte sie am Vortag bei 1.136 gelegen. Am niedrigsten ist der Wert in Heilbronn mit rund 882, dort lag die Inzidenz am Tag zuvor bei 886. Landesweit liegen derzeit 197 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation, die landesweite Inzidenz beträgt im Schnitt aktuell rund 976.