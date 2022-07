Inzidenzen in der Region schwanken

In der Region Heilbronn-Franken sind in drei von fünf Kreisen die Inzidenzwerte weiter gestiegen. Den höchsten Wert meldet das Landesgesundheitsamt aus dem Kreis Heilbronn mit 662,6 (Vortag: 622,8). Ebenso gestiegen ist die Inzidenz im Hohenlohekreis auf 571,1 (549,8) und im Kreis Schwäbisch Hall auf 435,7 (427,1). Gesunken ist sie derweil im Main-Tauber-Kreis auf 639,9 (718,2) und im Stadtkreis Heilbronn auf 549,6 (579,6). Intensivmedizinisch werden aktuell 108 Covid-Erkrankte in Baden-Württemberg behandelt. Das sind genauso viele wie am Vortag.