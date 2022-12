Inzidenzen in Heilbronn-Franken angestiegen

So ermittelte das Landesgesundheitsamt im Landkreis Heilbronn eine Steigerung von 116 Einheiten auf jetzt 153 und im Hohenlohekreis eine Steigerung um 27 Zähler auf 138,5. Im Stadtkreis Heilbronn stieg die Inzidenz um 35 auf 102,7 und im Kreis Schwäbisch Hall um 34 auf 65,7. Das ist landesweit der niedrigste Wert. Im Main-Tauber-Kreis blieb die Kennzahl nahezu gleich bei 109,8. In den Kliniken in Baden-Württemberg werden derzeit 106 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, einer weniger mehr als am Vortag.