Inzidenzen Heilbronn-Franken kaum verändert

Nur unwesentliche Veränderungen nach unten und oben in der Region.

Die 7-Tage-Inzidenzen in Heilbronn-Franken stagnieren nahezu. Nur im Main-Tauber-Kreis ermittelte das Landesgesundheitsamt Stuttgart eine größere Veränderung, hier nahm der Kennwert um acht Einheiten auf 103 ab. Im Kreis Heilbronn sank die Kennzahl auf 123. Geringfügige Steigerungen gab es im Stadtkreis Heilbronn auf jetzt 108 und im Kreis Schwäbisch Hall auf 61. Das ist der niedrigste Wert in ganz Baden-Württemberg. Im Hohenlohekreis blieb die Inzidenz nahezu gleich bei 98. In den Kliniken des Landes werden aktuell 85 Covid-19 Patienten intensivmedizinisch behandelt, einer mehr als am Vortag.