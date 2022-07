Inzidenzwerte in der Region weiter gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Heilbronn-Franken sind laut Landesgesundheitsamt in vier von fünf Kreisen weiter gestiegen. Spitzenreiter ist nun der Hohenlohekreis mit einer Inzidenz von 847 (Freitag: 782). Ebenso ist die Inzidenz im Main-Tauber-Kreis auf 775 (685) und im Kreis Schwäbisch Hall auf 585 (518) gestiegen. Auch die Stadt Heilbronn verzeichnet einen Anstieg auf nun 686 (576). Einzig im Landkreis Heilbronn sind die Zahlen auf 658 (800) zurückgegangen. Intensivmedizinisch behandelt werden in Baden-Württemberg derzeit 131 Covid-19-Erkrankte, 10 mehr als am vergangenen Freitag.