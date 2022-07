per Mail teilen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Heilbronn-Franken sind laut Landesgesundheitsamt zumindest teilweise wieder gesunken. Zurückgegangen sind sie im Hohenlohekreis auf 719 (Vortag 756), im Main-Tauber-Kreis auf 600 (638) und im Kreis Schwäbisch Hall auf 465 (495). Gestiegen sind sie dagegen im Stadt- und Landkreis Heilbronn auf 664, beziehungsweise 630. Aktuell werden in Baden-Württemberg 118 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen behandelt, zwei weniger als am Vortag.