In der Region Heilbronn-Franken sind die Sieben-Tage-Inzidenzen nur noch in drei Kreisen dreistellig.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind laut Landesgesundheitsamt im Stadt- 103 (+1) und Landkreis Heilbronn 133 (-4) sowie dem Hohenlohekreis 113 (-4) relativ stabil geblieben. Im Main-Tauber-Kreis gab es dagegen einen stärkeren Rückgang von 106 auf jetzt 79. Im Kreis Schwäbisch Hall stieg die Inzidenz von 55 auf nun knapp 64.

In den Kliniken in Baden-Württemberg werden derzeit (Stand 29.11.2022, 16 Uhr) 88 Covid-19 Patienten intensivmedizinisch behandelt. Das sind 12 weniger als am Vortag.