Die Inzidenzen in Heilbronn-Franken entwickeln sich unterschiedlich

Nur in zwei Kreisen nimmt die Inzidenz leicht ab. Im Main-Tauber-Kreis stieg die Inzidenz um rund 15 Prozent.

Die 7-Tage-Inzidenzen in Heilbronn-Franken sind im Vergleich zum Vortag teilweise wieder gestiegen. Den größten Sprung verzeichnete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart im Main-Tauber-Kreis. Hier erhöhte sich die Kennzahl um 17 auf 96. Im Stadtkreis Heilbronn stieg der Wert um acht Punkte auf jetzt 112. Moderater fiel die Steigerung im Kreis Schwäbisch Hall aus, um fünf Einheiten auf 69. Das ist weiterhin der niedrigste Wert in Heilbronn-Franken. Dagegen fiel die Inzidenz im Kreis Heilbronn geringfügig auf 130 und im Hohenlohekreis um sechs Zähler auf 107. In den Kliniken in Baden-Württemberg werden aktuell 75 Covid-19 Patienten intensivmedizinisch behandelt, einer mehr als am Vortag.