Wenig Änderung bei den Covid-19 Zahlen

Drei Kreise in Heilbronn-Franken liegen über dem Landesdurchschnitt. Schwäbisch Hall hat weiterhin die niedrigste Inzidenz in Baden-Württemberg.

Die 7-Tage-Inzidenzen in Heilbronn Franken haben sich über das Wochenende nur wenig verändert. Das Robert-Koch-Institut ermittelte für den Landkreis Heilbronn eine Verringerung des Kennwertes um sieben Zähler auf nun 66, immer noch der höchste in Heilbronn Franken. Im Stadtkreis Heilbronn stieg die Inzidenz um fünf Zähler auf 58. Plus drei Einheiten auf jetzt 56 wurden im Main-Tauber-Kreis gemeldet. Unverändert mit der niedrigsten Inzidenz (17) in Baden-Württemberg steht der Kreis Schwäbisch Hall da. Nahezu gleich ist der Kennwert im Hohenlohekreis bei 48 geblieben. Der Durchschnittswert im Land liegt bei 54.

Werte nicht aussagekräftig

Die Inzidenzzahlen gelten nicht mehr als repräsentativ, weil viele Infizierte keinen PCR-Test machen und damit nicht erfasst werden. Deshalb wird weiter von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen.