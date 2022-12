Inzidenzen in Heilbronn-Franken schwanken nur minimal

Die 7-Tage-Inzidenzen in der Region haben sich nur in zwei Kreisen merklich im Vergleich zum vergangenen Freitag verändert.

So ermittelte das Landesgesundheitsamt im Main-Tauber-Kreis eine Steigerung von sieben Einheiten auf jetzt 105 und im Kreis Heilbronn eine Absenkung um sieben Zähler auf nun 144. Im Stadtkreis Heilbronn fiel die Inzidenz um vier auf 106 und im Kreis Schwäbisch Hall um drei auf 66. Das ist landesweit der niedrigste Wert. Im Hohenlohekreis blieb die Kennzahl nahezu gleich bei 127. In den Kliniken in Baden-Württemberg werden derzeit 107 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, zehn mehr als am Vortag.